После проверки прокуратуры 200 сочинцам перерасчитали плату за энергию на 900 тысяч

Прокуратура Центрального района Сочи выявила нарушения в начислении платы за электроэнергию со стороны товарищества собственников жилья, обслуживающего дом по улице Первомайской. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

В ходе проверки установлено, что ТСЖ применяло единый дневной тариф, не учитывая показания многотарифных счетчиков, фиксирующих потребление электроэнергии в разные периоды суток. Такие действия привели к завышению платы для собственников.

По итогам прокурорского вмешательства председателю товарищества внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. В результате жильцам произведен перерасчет на общую сумму свыше 900 тыс. руб., что позволило восстановить права более 200 граждан.

Мария Удовик