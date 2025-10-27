Возбуждено дело в отношении жителя Кубани, въехавшего в людей возле ночного клуба

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя станицы Ленинградской, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Нива» въехал в группу людей у местного ночного клуба. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, перед этим водитель протаранил другое транспортное средство, после чего выехал на пешеходов. Один человек получил травмы и был госпитализирован. Сам нарушитель доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол.

Следователи квалифицировали действия мужчины как покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Вячеслав Рыжков