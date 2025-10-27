В Сочи и Сириусе до конца дня ожидается 4-бальный шторм

По данным метеорологов, сегодня, 27 октября, на территории Сочи и федеральной территории Сириус сохраняется неблагоприятная погода. До конца суток прогнозируется усиление юго-восточного ветра с порывами до 15–18 м/с, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Синоптики также предупреждают об усилении волнения на море до четырех баллов — высота волн может достигать 1,3–1,5 метра.

Все городские службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина переведены на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и щитами, а также соблюдать меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.

Мария Удовик