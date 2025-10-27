Крым готов выстраивать межмуниципальные и межрегиональные связи с городами и провинциями Китая. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов на Международном форуме сотрудничества, посвященном 100-летию народной дипломатии, пишет ТАСС.

«Референдум мирный и справедливый в Крыму, желание русских Крым вернуть к себе на Родину связано только с тем, чтобы не допустить вхождение туда НАТО, Евросоюза и прочих разъедающих современное мироустройство сил»,— сказал он.

Георгий Мурадов, занимающий пост заместителя председателя Совета министров Крыма, добавил, что регион может предложить КНР выстроить партнерство древних цивилизаций. Он напомнил, что в V веке до нашей эры — VI веке нашей эры полуостров входил в состав Боспорского царства.

Международный форум прошел 26 октября в Москве в Национальном центре «Россия». В нем приняли участие более 2 тыс. человек более чем из 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Участники обсуждали вопросы партнерства в культуре и науке, достижения подлинного суверенитета, борьбы с неоколониализмом и неонацизмом, а также пути преодоления глобальных проблем человечества.

Анна Гречко