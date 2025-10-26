Перед Крымским мостом автомобильный затор вырос до 450 машин

Перед Крымским мостом в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи, по состоянию на 17:00 26 октября, скопилось 300 автотранспортных средств, а время ожидания составляет около часа. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр стоят 150 единиц автомобильного транспорта.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в воскресенье, 26 октября, по состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом скопилось 260 автотранспортных средств: 170 автомобилей со стороны Керчи, 90 — со стороны Тамани.

Андрей Николаев