На Кубани прошла акция по добровольной донации крови

В Краснодарском крае прошла акция по сбору крови, организованная краевой Станцией переливания крови в рамках Всероссийской тематической недели. Цель — пополнить запасы крови для пациентов, пострадавших в авариях или перенесших сложные операции, сообщили в краевом минздраве.

Мобильный комплекс работал в Краснодаре, Брюховецком и Северском районах. На прошлой неделе акция прошла в Северском и Калининском районах, собрав более 150 участников и заготовив 65 литров крови. Заместитель руководителя станции переливания крови Виктория Базнамина отметила, что эти усилия значительно помогают в спасении жизней.

По официальным данным, ежегодно в Краснодарском крае заготавливается до 60 тыс. литров донорской крови, что позволяет полностью удовлетворить потребности 82 государственных и 22 частных медицинских организаций. В крае около 50 тыс. доноров, а звание «Почетный донор» получили более 22 тыс. кубанцев.

Андрей Николаев