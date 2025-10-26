Из Сочи в Ставрополь доставили пациенток, пострадавших в ДТП в Абхазии

Вертолет санитарной авиации, работающий в Ставрополе по нацпроекту «Здравоохранение», эвакуировал из Сочи трех женщин, пострадавших в ДТП в Абхазии. Еще одну пациентку доставили в больницу на реанимобиле. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил главврач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя Одиссей Хаджиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / vrach_Hadjiev Фото: https: / t.me / vrach_Hadjiev

Как рассказал господин Хаджиев, одна из пострадавших была в тяжелом состоянии с множественными травмами, включая черепно-мозговую травму, контузию головного мозга, травму грудной клетки, переломы ребер и пневмоторакс, а также переломы костей таза.

«Транспортировка таких пациентов требует высочайшего уровня квалификации. И с этой задачей блестяще справилась наша команда»,— отметил главврач.

Благодаря профессионализму медиков всех трех женщин успешно доставили в отделение сочетанной травмы Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя, а одну — в хирургическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы. Медики делают все возможное для восстановления пострадавших.

Андрей Николаев