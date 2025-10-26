В Анапе в честь Дня урожая испекли каравай весом более 100 кг
Анапский хлебокомбинат представил в Краснодаре в честь Дня урожая каравай весом свыше 100 кг, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: https: / t.me / anapaofficial
Изделие анапских хлебопеков стало сердцем тематической экспозиции, которая представлена в филармонии имени Пономаренко.
В этом году хлеборобы Кубани собрали свыше 11,3 млн тонн зерна. Лучшие работники сельхозотрасли края были отмечены правительственными медалями, почетными званиями и другими наградами.