В Анапе в честь Дня урожая испекли каравай весом более 100 кг

Анапский хлебокомбинат представил в Краснодаре в честь Дня урожая каравай весом свыше 100 кг, сообщает пресс-служба городской администрации.

Изделие анапских хлебопеков стало сердцем тематической экспозиции, которая представлена в филармонии имени Пономаренко.

В этом году хлеборобы Кубани собрали свыше 11,3 млн тонн зерна. Лучшие работники сельхозотрасли края были отмечены правительственными медалями, почетными званиями и другими наградами.

