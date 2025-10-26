Пенсионерку из Краснодара мошенники обманом вынудили продать автомобиль

В Краснодаре 65-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые воспользовались схемой с подставным курьером, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, злоумышленники позвонили женщине и, представившись сотрудниками службы доставки, попросили назвать код из СМС. После этого они сообщили о якобы взломе ее аккаунта на «Госуслугах» и предложили помощь якобы от «горячей линии», которая на самом деле принадлежала аферистам.

Мошенники убедили женщину, что на ее имя оформлен кредит на 1,1 млн руб. Для «сохранности» денег они предложили ей задекларировать сбережения и продать личный автомобиль. Пенсионерка, поверив им, продала машину и перевела вырученные 1,05 млн руб., а также добавила 1,5 млн своих сбережений на указанный счет.

Через некоторое время злоумышленники предложили женщине вернуть транспортное средство, оформив новый кредит в Костроме. Однако к тому моменту женщина уже поняла, что стала жертвой мошенничества, и отказалась от дальнейших действий.

Андрей Николаев