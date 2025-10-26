В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае сильные грозовые дожди сохранятся до середины недели. Как сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС региона со ссылкой на данные краевого гидрометцентра, с 27 по 29 октября в крае местами прогнозируются сильные дожди и ливни с грозами. Ветер будет достигать 20-25 м/с, а в некоторых районах южной части края — до 26-29 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках предгорных районов и на побережье Черного моря. На участке побережья от Анапы до Магри 28 – 29 октября возможны смерчи над морем. Штормовое предупреждение в регионе продлено до утра 29 октября.

Андрей Николаев