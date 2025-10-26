Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани водитель экскаватора пострадал в ДТП с грузовиком

В Гулькевичском районе Кубани 25 октября произошла авария с участием большегруза и экскаватора. Инцидент случился возле поселка Ботаника, где дорожные рабочие ремонтировали дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: https: / t.me / mvd_23

По предварительным данным полиции, 28-летний водитель грузовика MAN превысил скорость и потерял управление. В результате грузовик врезался в стоящую «Газель», которая затем столкнулась с экскаватором-погрузчиком CASE, управляемым 41-летним жителем Краснодара.

Водитель экскаватора получил травмы и был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.

Андрей Николаев

