На Кубани водитель экскаватора пострадал в ДТП с грузовиком

В Гулькевичском районе Кубани 25 октября произошла авария с участием большегруза и экскаватора. Инцидент случился возле поселка Ботаника, где дорожные рабочие ремонтировали дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / mvd_23 Фото: https: / t.me / mvd_23

По предварительным данным полиции, 28-летний водитель грузовика MAN превысил скорость и потерял управление. В результате грузовик врезался в стоящую «Газель», которая затем столкнулась с экскаватором-погрузчиком CASE, управляемым 41-летним жителем Краснодара.

Водитель экскаватора получил травмы и был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.

Андрей Николаев