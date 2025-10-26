Жителя Курганинского района уличили в незаконном хранении наркотиков

В Курганинском районе Кубани задержан 38-летний житель станицы Михайловской по подозрению в хранении наркотиков. Полицейские нашли у него более 220 граммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При обыске дома у подозреваемого обнаружены банки и пакеты с марихуаной. Экспертиза подтвердила наличие наркотиков. Установлено, что мужчина нашел кусты конопли в поле, собрал, высушил и изготовил марихуану для личного употребления.

Следственный отдел ОМВД России по Курганинскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Андрей Николаев