Жителя Курганинского района уличили в незаконном хранении наркотиков
В Курганинском районе Кубани задержан 38-летний житель станицы Михайловской по подозрению в хранении наркотиков. Полицейские нашли у него более 220 граммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
При обыске дома у подозреваемого обнаружены банки и пакеты с марихуаной. Экспертиза подтвердила наличие наркотиков. Установлено, что мужчина нашел кусты конопли в поле, собрал, высушил и изготовил марихуану для личного употребления.
Следственный отдел ОМВД России по Курганинскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.