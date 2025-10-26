Над Краснодарским краем уничтожили четыре беспилотника ВСУ

В течение ночи 26 октября над Краснодарским краем дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, еще семь БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — над Азовским морем. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, всего в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 82 украинских БПЛА. В том числе 30 дронов — над территорией Брянской области, 26 БПЛА — в небе над Тульской областью, четыре дрона — над Рязанской областью, три — над Ростовской областью, два БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе один дрон, который летел на Москву. По одному беспилотнику уничтожили над территорией Курской и Липецкой областей.

Андрей Николаев