Главные новости к утру 26 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Хамас» должен как можно скорее передать тела погибших заложников Израилю. В противном случае в отношении движения «примут меры».

Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи посетит Россию и Белоруссию, сообщило ЦТАК.

США повысят пошлины для Канады еще на 10% из-за рекламы с Рональдом Рейганом.

На президентских выборах в Ирландии с результатом 63,4% победила Кэтрин Коннолли. Она стала первой женщиной в истории страны на этой должности.