Глава МИД Северной Кореи посетит Россию и Белоруссию

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению Москвы и Минска, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Даты визита и его цели в публикации не указаны.

17 октября в Россию прилетела парламентская делегация Северной Кореи. Представители КНДР провели переговоры с зампредом Госдумы Иваном Мельниковым и зампредом Совфеда Инной Святенко. Делегация также встретилась с замглавой МИД России Андреем Руденко.