Глава МИД Северной Кореи посетит Россию и Белоруссию
Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению Москвы и Минска, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Даты визита и его цели в публикации не указаны.
17 октября в Россию прилетела парламентская делегация Северной Кореи. Представители КНДР провели переговоры с зампредом Госдумы Иваном Мельниковым и зампредом Совфеда Инной Святенко. Делегация также встретилась с замглавой МИД России Андреем Руденко.