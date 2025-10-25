Трамп установил «Хамасу» срок для возвращения тел погибших заложников

Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинскому движению «Хамас» придется «как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников». Он добавил, что будет наблюдать за действиями группировки в ближайшие 48 часов.

«"Хамасу" придется начать быстро возвращать тела погибших заложников, среди которых тела двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мире, примут меры»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США также указал, что некоторые тела «трудно достать», но некоторые из них «Хамас» может вернуть сейчас. «По какой-то причине они этого не делают»,— добавил он.

После заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа «Хамас» передал Израилю 20 оставшихся в живых заложников. Из 28 тел погибших пленных движение вернуло 15.

