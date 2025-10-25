Главные новости за 25 октября. Ростов-на-Дону и область

В ночь с 24 на 25 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Всего над регионом сбили 20 БПЛА над семи муниципалитетами.

Скоростной водный маршрут Ростов-на-Дону—Таганрог будет запущен в 2026 году. После этого водный транспорт из Ростовской области начнут запускать в города соседних регионов.

В субботу футбольный клуб «Ростов» и «Динамо Махачкала» встретились в 12-ом туре Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счетом 1:1.

В Ростовской области запасы зерна к началу октября 2025 года сократились на 14,2% по сравнению с октябрем 2024 года. Наиболее значительно снизились запасы кукурузы (с 58,6 тыс. т до 12,5 тыс. т) и проса (с 13,9 тыс. т до 4,3 тыс. т).