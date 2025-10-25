В семи муниципалитетах Ростовской области отразили атаку беспилотников

В ночь с 24 на 25 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дроны были уничтожены в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах.

Как указано в сообщении, люди не пострадали. Из-за падения фрагментов на окраине Донецка Ростовской области загорелась трава, однако огонь был оперативно потушен.

По данным минобороны России, всего над регионом ночью сбили 20 БПЛА.

Мария Иванова