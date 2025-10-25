В Сочи начали расчищать территорию дома, в котором произошел взрыв газа

В Сочи сотрудники городских предприятий начали расчищать от обломков и мусора прилегающую территорию дома, в котором минувшей ночью произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Также сотрудники планируют обследовать каждый этаж здания.

Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время специалисты МЧС проведут инструментальную диагностику. По ее результатам будет принято решение о дальнейших действиях в отношении дома.

В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 28 человек, в том числе 7 детей. Для них организован горячий обед, добавили в мэрии.

Взрыв бытового газа произошел в ночь на 25 октября в шестиэтажном доме на улице Тимирязева, 30/3.

Дмитрий Холодный