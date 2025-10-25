В Сочи полицейские задержали местного жителя, присвоившего себе игровую консоль
В Сочи сотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя, который обманом присвоил себе игровую консоль с двумя джойстиками. Сумма ущерба — 66 тыс. руб., сообщила пресс-служба УВД курорта.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Злоумышленник взял приставку в аренду, однако во время не вернул ее владельцу, перестав выходить на связь.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Центрального района Сочи задержали арендатора и обнаружили консоль у него дома. Задержанный не планировал ее продавать.
В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.