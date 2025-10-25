ХК «Сочи» проиграл СКА с крупным счетом

Хоккейный клуб «Сочи» в Санкт-Петербурге уступил СКА в матче 16-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:8.

Фото: ХК «Сочи»

Петербуржцы обезоружили оборону сочинцев уже к шестой минуте, когда по разу отличились Матвей Короткий и Матвей Поляков. В начале второй двадцатиминутки южане остались в меньшинстве, чем умело воспользовался форвард СКА Сергей Плотников. В одной из следующих атак, уже в равных составах, дубль оформил Матвей Короткий. После четвертой пропущенной шайбы Алексея Щетилина в воротах заменил Максим Третьяк, который накануне перешел в состав «леопардов».

Однако хозяева продолжили развивать успех. На 26-й минуте «Сочи» дважды пропустил в большинстве, когда забивали Матвей Короткий и Михаил Воробьев. На 30-й минуте штрафной бросок реализовал американский форвард СКА Рокко Гримальди. На 44-й минуте Джозеф Бландизи продолжил голевую феерию армейцев. В конце третьего периода Жан-Кристоф Боден лишь забил гол престижа. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:8.

После 16 матчей «леопарды» имеют в активе десять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 26-го октября в Москве против «Спартака». Будущий соперник с 21 очком идет на шестом месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев