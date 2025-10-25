«РИА Новости»: ЕС в случае конфискации активов РФ может потерять $238 млрд

Страны Евросоюза (ЕС) в случае конфискации замороженных российских активов могут лишиться $238 млрд вложений в российскую экономику. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

Сейчас на счетах бельгийского депозитария Euroclear заблокировано российских активов почти на $224,5 млрд. Это как суверенные, так и частные средства — под санкциями ЕС находятся 1980 физлиц и 683 организации, уточняет агентство. Сколько из этих средств принадлежит Центробанку РФ, не раскрывается.

ЕС хочет предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму €140 млрд. Средства хотят выделить под залог замороженных резервов российского ЦБ. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс говорил, что провести экспроприацию замороженных активов РФ рассчитывают до конца года. По данным Bloomberg, инициативу отложили до декабря.

