Bloomberg: лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам РФ до декабря

Евросоюз решил отложить до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, лидеры стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения вопроса об активах РФ на следующем саммите, который должен пройти в декабре. Это случилось после требования Бельгии о предоставлении гарантий того, что она не будет нести ответственности за риски, связанные с выдачей кредита Украине на сумму €140 млрд за счет активов РФ. Страны Евросоюза намерены достичь окончательного соглашения об использовании активов до конца этого года, отметили источники.

В сентябре агентство сообщило, что ЕС может принять решение относительно замороженных активов РФ на саммите, который проходит в Копенгагене с 23 по 24 октября. За счет российских активов ЕС планирует предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму €140 млрд. 16 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия рассчитывает провести экспроприацию активов России до конца 2025 года.

В начале октября премьер-министр Бельгии заявил, что не намерен брать на себя ответственность за возможные последствия и принимать участие в любых действиях, которые можно истолковать как изъятие российских активов. Позже издание Politico сообщило, что бельгийские власти не будут препятствовать разработке юридического предложения по этому вопросу.