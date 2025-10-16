Еврокомиссия намерена экспроприировать замороженные активы России до конца года

Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает провести экспроприацию замороженных активов России до конца текущего года, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. По его словам, такое обещание включено в дорожную карту повышения безопасности ЕС к 2030 году.

«В дорожную карту включено очень важное обещание: "репарационный кредит" должен быть реализован до конца 2025 года»,— сказал Андрюс Кубилюс, отметив, что ЕС планирует направить средства на военные нужды Украины (цитата по ТАСС).

Сегодня Еврокомиссия представила государствам-членам ЕС «Дорожную карту по сохранению мира — готовности к обороне 2030» — всеобъемлющий план по укреплению европейского оборонного потенциала. Как сообщается на сайте ЕК, она определяет «четкие цели и этапы для устранения пробелов в потенциале, ускорения инвестиций в оборону в государствах-членах и направления движения ЕС к полной оборонной готовности к 2030 году». Отмечается, что укрепление обороны Европы предполагает «твердую поддержку Украины».

Ранее Европарламент опубликовал резолюцию, призывающую предоставить Украине так называемый «репарационный кредит» под залог замороженных резервов Банка России. Европейские политики предлагают выдать Киеву займ в €140 млрд. Большая часть заблокированных российских активов находится на счету бельгийского депозитария Euroclear. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что инструмент кредитования, предложенный Европарламентом, равносилен конфискации. Политик объявил, что Бельгия отказывается брать на себя ответственность за возможные последствия. Власти страны предлагают союзникам подписать коллективное соглашение на случай, если Euroclear придется вернуть все активы России. 13 октября агентство Bloomberg писало, что Евросоюз может принять окончательное решение по использованию российских активов для Украины уже на следующей неделе.

Анастасия Домбицкая