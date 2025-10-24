Экс-глава Ростова Алексей Логвиненко останется под стражей до 23 декабря

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения Алексею Логвиненко. Бывший глава администрации города останется под стражей до 23 декабря 2025 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», господин Логвиненко подозревается в том, что он вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. Ущерб городскому бюджету оценили в 47 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 286 УК РФ (о превышении должностных полномочий). Свою вину бывший чиновник не признал.

Константин Соловьев