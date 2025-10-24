В Краснодаре ФНС добивается банкротства автора курсов по арбитражу трафика

Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару подала в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании банкротом Андрея Сидоропуло, известного под псевдонимом Andrey SD — автора онлайн-курсов по арбитражу трафика, ранее осужденного к шести годам колонии по делу о мошенничестве и легализации денежных средств. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: база розыска МВД России Фото: база розыска МВД России

Как следует из определения суда, рассмотрение обоснованности заявления о несостоятельности назначено на 24 ноября 2025 года. В документе отмечается, что за фигурантом дела числится задолженность по обязательным платежам на сумму 7,8 млн руб., из которых 5,2 млн составляет основной долг, а 2,6 млн — начисленные пени. Налоговая служба указала на отсутствие у должника имущества и подчеркнула, что процедура банкротства не может быть профинансирована за счет федерального бюджета.

Напомним, 23 октября Савеловский суд Москвы приговорил Андрея Сидоропуло к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил штраф. По данным следствия, фигурант дела и его сообщники организовали в интернете платный курс под названием «Авторское обучение арбитражу трафика от Андрея Сидоропуло». Потенциальным ученикам обещали «гарантированный доход» и быстрые способы заработка в сети, однако, как установило следствие, никаких реальных услуг организаторы предоставлять не собирались.

Средства, поступавшие от участников программы, фигуранты присваивали и использовали по собственному усмотрению. Всего, по данным прокуратуры, пострадали 40 человек, а общий ущерб превысил 8,3 млн руб.

Кроме того, блогер признан виновным в легализации преступных доходов: по материалам дела, он приобрел автомобиль Lamborghini стоимостью более 22 млн руб., чтобы скрыть происхождение полученных средств.

Суд квалифицировал действия нарушителя по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере).

После вынесения приговора налоговые органы инициировали процедуру банкротства, чтобы взыскать задолженность по налоговым обязательствам. Судебное заседание по делу о несостоятельности состоится в Краснодаре в конце ноября.

Мария Удовик