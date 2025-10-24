Председатель Советского райсуда Краснодара Колониченков ушел в отставку

В Краснодаре краевая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление о прекращении полномочий председателя Советского райсуда города Романа Колониченкова. Об этом “Ъ” сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Фамилия господина Колониченкова прозвучала две недели назад на процессе об изъятии активов бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова. Вторым ответчиком по делу был отельер Андрей Марченко, владелец сети гостиниц Marton.

Выступившая в суде свидетельница, личность которой была засекречена, сообщила, что господин Марченко поддерживал дружеские отношения с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов, а также с судьями, в том числе с Романом Колониченковым. По ее словам, господин Колониченков, бывший студент Виктора Момотова, неоднократно бывал в гостях у Андрея Марченко. В частности, свидетельница рассказала подробности встреч бизнесмена с представителями госорганов.

Анна Перова, Краснодар