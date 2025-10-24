Дмитриев рассказал, чего будет добиваться на переговорах с Белым домом

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, который сегодня прибыл в США на переговоры, заявил, что попытается донести представителям Белого дома, что им «нельзя становиться Байденами». То есть, по его словам, следовать «ложным, абсолютно неправильным, провальным подходам» прежней администрации США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Он добавил, что большая часть его встреч с представителями Белого дома пройдет в закрытом режиме. Переговоры назначены с несколькими представителями администрации президента США Дональда Трампа, уточнил посланник. «Будет также еще одна встреча, которую, думаю, мы сделаем публичной, но будет в основном обсуждение за закрытыми дверями о том, как диалог продолжить, исходя из уважительного отношения к интересам России, исходя из понимания позиций России, которые вчера сказал президент»,— сказал господин Дмитриев (цитата по ТАСС).

22 октября США ввели санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа, а незадолго до этого Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Индекс Мосбиржи потерял более 3% и продолжил падать на следующий день. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эти действия «актом войны», а США — противником России. Позже господин Путин заявил, что санкции плохо скажутся на российско-американских отношениях, но не окажут существенного влияния на экономику России.