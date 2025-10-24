Дмитриев рассказал, чего будет добиваться на переговорах с Белым домом
Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, который сегодня прибыл в США на переговоры, заявил, что попытается донести представителям Белого дома, что им «нельзя становиться Байденами». То есть, по его словам, следовать «ложным, абсолютно неправильным, провальным подходам» прежней администрации США.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Он добавил, что большая часть его встреч с представителями Белого дома пройдет в закрытом режиме. Переговоры назначены с несколькими представителями администрации президента США Дональда Трампа, уточнил посланник. «Будет также еще одна встреча, которую, думаю, мы сделаем публичной, но будет в основном обсуждение за закрытыми дверями о том, как диалог продолжить, исходя из уважительного отношения к интересам России, исходя из понимания позиций России, которые вчера сказал президент»,— сказал господин Дмитриев (цитата по ТАСС).
22 октября США ввели санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа, а незадолго до этого Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Индекс Мосбиржи потерял более 3% и продолжил падать на следующий день. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эти действия «актом войны», а США — противником России. Позже господин Путин заявил, что санкции плохо скажутся на российско-американских отношениях, но не окажут существенного влияния на экономику России.