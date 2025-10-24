Дмитриев опубликовал посты о прибытии в США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опубликовал два изображения в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На одном — скриншот SMS-уведомления от оператора связи о прибытии в США, на другом — схема маршрута полета, где самолет проходит над американским городом Спрингфилд.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев

Эти посты господин Дмитриев опубликовал после того, как американское издание Axios сообщило, что скоро должны пройти переговоры российского представителя со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. О запланированном визите господина Дмитриева в США также сообщил CNN. По информации телеканала, переговоры будут посвящены отношениям между США и Россией.

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что на саммите политикам не удастся «достичь нужной цели». Позже, в тот же день, США ввели санкции против России, в том числе против ЛУКОЙЛа и Роснефти.

