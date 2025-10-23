Индекс Московской биржи потерял более 3%

В первой половине дня 23 октября российский рынок растерял последние остатки оптимизма, полученного после телефонного разговора президентов России и США неделей ранее. Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) к 12:00 опускался до 2546,26 пункта, минимума с 16 октября. После 13:00 индекс стабилизировался в районе отметки 2563 пункта, на 3,3% ниже закрытия предыдущего дня. К этому времени котировки большинства наиболее ликвидных акций потеряли в цене 1–4%. Причем в лидерах падения были ценные бумаги ЛУКОЙЛа (–3,9%) и «Роснефти» (–2,8%).

Инвесторы негативно отреагировали на введение блокирующих американских санкций против этих нефтяных компаний, на которые приходится более 50% добычи нефти в России. Как отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев, «переход администрации США к санкциям в отношении РФ означает эскалацию геополитических рисков и новое давление на рынок акций». Кроме того, эксперты ожидают, что новые санкции могут существенно сказаться на импорте российской нефти. Как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Егор Зиновьев, «пока что в воздухе висит неопределенность относительно того факта, будут ли два крупнейших покупателя российской нефти (Индия и Китай) и дальше ее импортировать». Впрочем, эти страны, как правило, закупают российскую нефть не напрямую у «Роснефти» или ЛУКОЙЛа, а через посредников. «Однако нефтяным компаниям Индии и Китая предстоит еще оценить новые риски, которые принесли данные санкции в модель импорта»,— отметил эксперт.

Впрочем, не весь российский фондовый рынок был окрашен в красный цвет. Уверенный рост в первой половине дня показали компании IT-сектора — «Диасофт» (+2,1%), «Группа Астра» (+1%), «Группа Позитив» (+0,4%). По словам господина Зиновьева, акции IT-компаний растут в цене на фоне новостей о сохранении льготы по НДС для российского ПО, что «позитивно скажется на результатах компаний данного сектора».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «НДС попал под Backspace»

Отдел финансов