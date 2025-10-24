Краснодарское УФАС выявило в действиях радиоканала нарушение закона о рекламе

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) установило нарушение закона о рекламе в действиях радиоканала «Радио Трэнд». Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

О том, что радиоканал нарушает закон при распространении рекламы, региональному УФАС сообщило управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу. После этого УФАС установило, что «Радио Трэнд» предварительно не уведомляет аудиторию о трансляции рекламы. В итоге управление признало рекламу ненадлежащей.

Радиоканал нарушения устранил.

По материалам, имеющимся у УФАС региона, будет возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).

