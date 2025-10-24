Грета Зубко: «Самое сложное в дизайне-проекте — создать концепцию»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 23 октября провели очередной бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стала сооснователь дизайнерского бюро «Согрет» Грета Зубко. Резидентам и гостям клуба спикер рассказала, как и почему стала заниматься дизайном, почему из Санкт-Петербурга вернулась на Юг, и что самое сложное в дизайн-проекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостья бизнес-завтрака Грета Зубко

Фото: Михаил Брайко Гостья бизнес-завтрака Грета Зубко

Фото: Михаил Брайко

Грета родилась в Краснодаре. Училась в художественной школе, окончила Краснодарское художественное училище. Затем переехала в Санкт-Петербург, где получила высшее образование по специальности «дизайнер архитектурной среды».

«Передо мной даже не стояло выбора, кем я хочу стать. Еще подростком я расписывала стены своей комнаты, хорошо рисовала. Художественные увлечения плавно перешли в увлечение дизайном. Сегодня стены расписывает мой ребенок. Считаю, что это начало раскрытия творческого потенциала, который нужно не запрещать, а поддерживать»,— рассказала Грета Зубко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грета Зубко: «Дизайн — это такая профессия, в которой тебе нужно постоянно прокачивать свои навыки»

Фото: Михаил Брайко Грета Зубко: «Дизайн — это такая профессия, в которой тебе нужно постоянно прокачивать свои навыки»

Фото: Михаил Брайко

Дизайном она решила заниматься уже после окончания художественной школы. При этом Грета отлично владеет и навыками художника — может написать, например, портрет.

«Практическим навыкам мне пришлось обучаться непосредственно во время работы. Хотя моя первая работа была связана с дизайном косвенно — занималась тем, что отрисовывала кованые изделия, витражи. Набиралась опыта в различных дизайнерских бюро»,— вспоминает Грета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зубко — сооснователь дизайнерского бюро «Согрет»

Фото: Михаил Брайко Владимир Зубко — сооснователь дизайнерского бюро «Согрет»

Фото: Михаил Брайко

После нескольких лет учебы и работы в Санкт-Петербурге Грета решила вернуться в Краснодар. Вначале она работала в найме, потом занималась частной практикой. Затем вместе с супругом основала собственное дизайнерское бюро.

«Дизайн — это такая профессия, в которой тебе нужно постоянно прокачивать свои навыки. Правила игры здесь все время меняются, нужно постоянно находиться внутри. Стоит хотя бы ненадолго уйти из профессии — и окажешься в роли догоняющего»,— говорит Грета Зубко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Резиденты и гости клуба интересовались современными трендами на рынке дизайна Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались современными трендами на рынке дизайна Фото: Михаил Брайко Следующая фотография 1 / 2 Резиденты и гости клуба интересовались современными трендами на рынке дизайна Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба интересовались современными трендами на рынке дизайна Фото: Михаил Брайко

По ее словам, самое сложное в дизайне-проекте — создать концепцию, вокруг которой развернутся все остальные детали проекта.

«Сегодня нет такого понятия как чистый стиль. Все достаточно эклектично. Одно время всем очень нравился минимализм, многие стремились к чистоте линий и форм. Сегодня, на фоне стресса всем резко захотелось уюта и тепла: чтобы вокруг было много уютных и приятных вещей»,— отметила Грета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грета и Владимир Зубко — основатели дизайнерского бюро "Согрет", Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Грета и Владимир Зубко — основатели дизайнерского бюро "Согрет", Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

В завершении встречи спикер бизнес-завтрака дала несколько советов молодым предпринимателям. Главное — не бояться, нужно идти в свои страхи и побеждать их. Тогда все получится.