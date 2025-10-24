В Новороссийске создадут виноградарский парк

Администрация Новороссийска рассматривает проект создания виноградарского парка в хуторе Семигорском. Концепция территории уже разработана и включает музей виноделия, выставочные зоны, сыроварни, ремесленные мастерские, научные площадки и семейную инфраструктуру. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам главы муниципалитета, объект может стать точкой притяжения для энотуристов и виноделов, а также повысить узнаваемость Новороссийска на международной арене. Сроки начала работ и предполагаемый источник финансирования не уточняются.

В Краснодарском крае сегодня действует более 30 объектов энотуризма, где организуются дегустации, экскурсии на винодельни и прогулки по виноградникам. Региональные власти ранее отмечали рост интереса к винному туризму со стороны российских и зарубежных гостей.

Екатерина Голубева