На развитие дорожной сети в Адыгее направят почти 25 млрд рублей до 2027 года

На строительство, ремонт и содержание дорог в Республике Адыгея планируется выделить 24,8 млрд руб. до 2027 года. Сейчас привлечено 2,2 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

На сегодняшний день в Адыгее реализуют 13 федеральных объектов. В частности, готовятся к расширению участка трассы Бжедугхабль — Адыгейск до четырех полос, а также капитальному ремонту дороги А-160 Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск с мостом через Белую. Стоимость последнего проекта оценивается в 3,7 млрд руб.

Кроме того, в планах — строительство двухуровневой развязки на 19-м км трассы Краснодар — Верхнебаканский. Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что объект имеет стратегическое значение для промышленного парка «Энем» и предприятий Тахтамукайского района.

Начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Антон Летов сообщил, что протяженность федеральных дорог на территории региона составляет 223 км, при этом недостатки их содержания за последние годы снизились на 50%. По его словам, 85% федеральных трасс в Адыгее соответствуют нормативам, а число ДТП на них с начала года сократилось на 51%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что правительство России направит 500 млн руб. на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в Республике Адыгея в 2025 году.

Анна Гречко