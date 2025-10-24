Краснодарский край развивает сотрудничество с Республикой Узбекистан

Краснодарский край и Андижанская область Узбекистана подписали «дорожную карту» на заседании Совета регионов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Кубань установила дружественные и торговые отношения с Узбекистаном. Соглашение с Андижанской областью действует с 2023 года.

«Мы видим реальные результаты — растущий товарооборот, совместные инвестиционные проекты, укрепление культурных и гуманитарных связей. Подписание дорожной карты — это шаг к созданию новых производственных цепочек, обмену технологиями и расширению рынков сбыта»,— отметил исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Совет регионов стал площадкой для обсуждения межрегионального взаимодействия России и Узбекистана. Стороны готовы расширить партнерство в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, энергетике, науке и образовании.

Предприятия Кубани поставляют в республику растительные масла, сахар, кондитерские изделия, фрукты, орехи, овощи, нефтепродукты и промышленную продукцию.

Алина Зорина