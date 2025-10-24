Упомянутый в процессе Виктора Момотова судья попросил об отставке

Председатель Советского райсуда Краснодара Роман Колониченков подал заявление о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку. Его упоминала секретный свидетель на процессе по иску Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества экс-главы Совета судей России Виктора Момотова.

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил заявление надзорного ведомства 14 октября. Суд признал, что Виктор Момотов незаконно получил часть прибыли гостиничного бизнеса Андрея Марченко, владельца сети отелей Marton. На заседании 11 октября секретный свидетель рассказала о попытках Андрея Марченко уйти от ответственности за налоговые правонарушения, в чем ему помогали высокопоставленные покровители, в том числе Виктор Момотов. По словам свидетеля, Андрея Марченко часто навещал председатель Советского райсуда Краснодара Роман Колониченков.

Судья Роман Колониченков является ветераном СВО: в 2024 году он согласовал в квалификационной коллегии приостановку полномочий и вступил в добровольческий отряд БАРС. К исполнению обязанностей председателя Советского райсуда он вернулся в апреле 2025 года. Его заявление об отставке рассмотрит квалификационная коллегия судей Краснодарского края.

Судья, сообщивший о коррупционных связах Виктора Момотова, хочет выйти по УДО — в материале «Ъ» «Краснодарскому судье показалась свобода».

Анна Перова, Краснодар