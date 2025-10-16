Краснодарскому судье показалась свобода

Как стало известно “Ъ”, бывший краснодарский судья Дмитрий Новиков, осужденный на шесть с половиной лет колонии за покушение на мошенничество, получил отказ в замене оставшейся части срока исправительными работами. Однако в ближайшее время может быть принято решение об условно-досрочном освобождении экс-судьи. Во всяком случае, показания Дмитрия Новикова о коррупции в судебной системе использовались Генпрокуратурой для изъятия коррупционного имущества экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова.

Ставропольский краевой суд отклонил жалобу осужденного Дмитрия Новикова на отказ Георгиевского городского суда заменить более мягким видом наказания неотбытую им часть срока в колонии общего режима.

Господин Новиков предлагал назначить ему исправительные работы по последнему месту трудоустройства в должности главного редактора СМИ «Интернет-газета о праве и правосудии "Судьи и адвокаты"» с удержанием 15% заработка в доход государства.

В мае 2024 года Ессентукский горсуд Ставропольского края признал Дмитрия Новикова виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы. Осужденный находится под стражей с июня 2021 года, он был задержан после того, как его клиент (Дмитрий Новиков имел статус адвоката) передал его водителю 2 млн руб. якобы для следователя за смягчение квалификации дела.

В феврале 2025 года господин Новиков представил в Георгиевский горсуд — по месту отбывания им наказания — положительную характеристику администрации исправительного учреждения. По данным ФСИН, осужденный зарекомендовал себя с положительной стороны, имеет поощрения, принимает участие в культурно-массовых мероприятиях и занятиях по социально-правовым вопросам.

Администрация колонии утверждает, что Дмитрий Новиков не подвержен влиянию преступной субкультуры, в коллективе поддерживает широкий круг общения, посещает курсы подготовки осужденных к освобождению. Руководство исправительного учреждения не возражает против замены неотбытой части срока Дмитрию Новикову более мягкой мерой наказания, о чем он попросил в своем ходатайстве в суд.

В июне текущего года Георгиевский суд в удовлетворении заявления отказал, сославшись на мнение прокуратуры. Надзорное ведомство заявило, что положительные сведения о поведении осужденного Новикова свидетельствуют лишь о его становлении на путь исправления, а соблюдение им правил внутреннего распорядка колонии является его обязанностью и не свидетельствует о формировании законопослушного поведения. Дмитрий Новиков обжаловал отказ в Ставропольском краевом суде, но ничего не добился.

Помимо заявления о смягчении наказания Георгиевский горсуд принял к производству ходатайство Дмитрия Новикова об условно-досрочном освобождении. Данных о рассмотрении дела в открытом доступе пока нет, объединенная пресс-служба судов Ставропольского края на запрос “Ъ” оперативно не ответила. Адвокат Роман Новиков, сын экс-судьи, в разговоре с “Ъ” назвал УДО «возможным событием», но в подробности вдаваться не стал.

Имя Дмитрия Новикова, который ранее работал судьей Хостинского райсуда Сочи, прозвучало в минувший вторник в Останкинском райсуде Москвы в процессе об изъятии активов бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова.

Генпрокуратура представила суду показания господина Новикова об известных ему фактах коррупции в судебной системе и о связах высокопоставленных судей с криминалитетом. Иск надзорного ведомства был удовлетворен, а судья в отставке Момотов и его коммерческие партнеры остались без оцениваемой в 9 млрд. руб. сети отелей.

Анна Перова, Краснодар