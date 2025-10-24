Перцель выступил против «карательных мер» для подростков-вандалов Екатеринбурга

Главный внештатный психотерапевт министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель высказался против «одних ограничений и карательных мер» в отношении подростков-вандалов в Екатеринбурге. Ранее, после стрельбы школьника в водителя трамвая на Вторчермете в начале октября, власти призвали правоохранительные органы, добровольные народные дружины и «Русскую общину» усилить контроль за порядком в транспорте. Как рассказал в интервью «Ъ-Урал» господин Перцель, жесткие меры могут усилить «противостояние подростков с миром взрослых, который их не понимает и лишает свободы».

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Михаил Перцель

«Если контроль за порядком со стороны общественных организаций и полиции будет сочетаться с воспитательными мерами и наличием возможностей для ребят реализоваться в социально приемлемом поведении, тогда они принесут эффект»,— пояснил психотерапевт.

По словам Михаила Перцеля, одним их главных факторов асоциального поведения школьников является неблагоприятная обстановка дома. «Если к ошибкам воспитания прибавляется негативное отношение к подростку в школе и все это помножено на гормональную перестройку и бурную энергию, то обстоятельства толкают ребенка на улицу, где он оказывается под ее влиянием»,— сказал он.

Господин Перцель подчеркнул, что для борьбы с подростками-вандалами властям следует создать «дороги, которые приведут их (школьников.— "Ъ-Урал") к ощущению успеха». «Надо искренне, не из-под палки, включить подростков в учебу, волонтерство, спорт и дать им возможность сразу увидеть результат, который заинтересовал бы их развиваться дальше. Если не выстроить интересные для подростков векторы развития, то асоциальная среда с минимальной социальной ответственностью их поглотит, поскольку это наиболее простой и доступный путь самоутвердиться»,— добавил психотерапевт.

Внимание властей Екатеринбурга к теме проблемных подростков возросло после стрельбы школьника в водителя трамвая на Вторчермете. СКР возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), в мэрии пригрозили прекратить движение общественного транспорта по ряду направлений, где существует опасность для пассажиров и работников «Гортранса». Депутаты думы и чиновники администрации Екатеринбурга призвали включить подростков в систему дополнительного образования, создавать пространства, где они смогут «хвастаться аниме-костюмами», следить за тикток-трендами или плести маскировочные сети. Депутат Госдумы Андрей Кузнецов предложил для профилактики показывать детям-зацеперам тела погибших в ДТП.

Подробнее о причинах деструктивного поведения подростков и способах возвращения детей в социальную жизнь — в интервью Михаила Перцеля «Ъ-Урал».

Василий Алексеев