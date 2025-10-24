«Если там и появляются хулиганы, то ненадолго»

Власти Екатеринбурга призвали правоохранительные органы решить проблему подросткового вандализма в общественном транспорте города. Широкий резонанс вызвал инцидент, когда в начале октября школьник выстрелил из пневматического пистолета по водителю трамвая на Вторчермете. Главный внештатный психотерапевт министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель в интервью «Ъ-Урал» рассказал о причинах деструктивного поведения подростков и способах возвращения детей в социальную жизнь.



— Подростки все чаще попадают в новостные сюжеты Екатеринбурга о нарушениях общественного порядка. Почему это происходит?

— У человека в этот период есть острая жизненная необходимость самоутвердиться — получить признание со стороны сверстников и быть в протесте против контроля взрослых. Важно, чтобы у ребят в этот момент был выбор каналов проявления той огромной энергии, которая в них бурлит и зреет, и на них воздействовал минимум отрицательных факторов. Иначе есть риски возникновения асоциальной формы поведения.

Существеннейшим фактором является неблагоприятная обстановка дома.

Это конфликтная семья, где ребенок сталкивается с чрезмерными запретами или, наоборот, со вседозволенностью, безразличием родителей и асоциальным поведением близких, тем же злоупотреблением алкоголя. Если к ошибкам воспитания прибавляется негативное отношение к подростку в школе и все это помножено на гормональную перестройку и бурную энергию, то обстоятельства толкают ребенка на улицу, где он оказывается под ее влиянием.

Очень важно, под чье воздействие попадет человек в критический подростковый период. Если ребенок оказывается там, где есть протест к социальным нормам, то он и будет стремиться к самоутверждению через более деструктивное поведение. Но окажись подросток в интеллектуальной и спортивной среде, он бы и стремился стать более умным и здоровым на фоне сверстников. Детская психика как пластичный материал — она принимает ту форму, которую ей придают.

— Подростку реально сохранить моральные принципы в асоциальной среде?

— Есть множество примеров, когда ценные члены общества выросли в неблагоприятных условиях. Но для этого должен сложиться ряд факторов — энергия, любознательность и активность подростка кем-то или чем-то направляется в правильное русло. Этим положительным фактором может выступить учитель, тренер, старший брат, один из родителей, мечта, заветы кого-то из родственников, герой книги и другие варианты.

Ребенок может жить в деструктивной среде, но быть категорически не согласным с ее нормами, и в этом случае он имеет шанс, наоборот, стать более социальным, чем все остальные.

Здесь очень важно, чтобы у детей был хороший пример для подражания, потому что в противном случае этот позитивный образ придет из асоциальной среды, и он поведет за собой, в соответствующее окружение.

— Как снизить влияние отрицательных факторов на подростка и затем свести их на нет?

— Ребята должны иметь дороги, которые приведут их к ощущению успеха. Надо искренне, не из-под палки, включить подростков в учебу, волонтерство, спорт и дать им возможность сразу увидеть результат, который заинтересовал бы их развиваться дальше. Если не выстроить интересные для подростков векторы развития, то асоциальная среда с минимальной социальной ответственностью их поглотит, поскольку это наиболее простой и доступный путь самоутвердиться.

— Как быть, когда усилия родителей и учителей не оказывают должного эффекта на поведение ребенка?

— Надо разбираться, почему это произошло. Весомую роль может сыграть асоциальная среда, с которой продолжает сталкиваться ребенок, либо речь идет о психологической патологии, что уже требует корректировки и лечения.

— Школьник может продолжить беспокоить окружающих даже после устранения ключевых негативных факторов влияния на него?

— За этим описанием, возможно, стоит патология, которую необходимо диагностировать и проводить коррекцию. Это сложная, длительная и системная работа, но в конечном итоге асоциальная форма жизни не выгодна самому человеку, он больше от нее страдает, чем получает. Понимание им того, что жизнь в контакте с миром и сотрудничество с другими дает гораздо лучший эффект, повышает шанс такую диссоциальную личность адаптировать.

— На практике часты случаи, когда, казалось бы, потерянного подростка удавалось вернуть в социальную жизнь?

— Не в 100% случаях это получается добиться, но в большинстве.

— Психологические патологии у школьников могут быть с рождения или они всегда приобретаются?

— Врожденными являются особенности темперамента и развития структуры головного мозга. На них в начале жизни уже наслаиваются системы воспитания, внутренних ценностей и мотивации. Если у ребенка есть особенности темперамента, к примеру, взрывчатость и недостаточность волевого потенциала, то воспитание в благоприятных условиях может не дать им активироваться и развиться. В случае, когда среда вредит ребенку, патологии добавляются в уже врожденные особенности.

— Почему некоторые взрослые сталкиваются со сложностями в воспитании психологически здорового ребенка?

— Работа с подростками требует вовлеченности самих родителей и учителей. Если они воспитывают формально, то не получится мотивировать ребят на учебу, спорт или общественную деятельность. Навыки и знания о правильной коммуникации, как выстроить дружеские отношения, знакомиться с девушками или юношами — это все должно исходить от компетентных и заинтересованных родителей, педагогов, работников социальных учреждений. Им надо координировать свою деятельность и действовать сообща, чтобы сформировать здоровую среду в обществе.

— Как взрослым сохранить искреннее желание помочь ребятам, когда некоторые из преподавателей и родителей сталкиваются с унижением от школьников?

— Люди, которые участвуют в воспитании подростков, работают, в первую очередь, своей душой, и она нуждается в постоянной поддержке. Для этого у человека должна быть своя личная жизнь и система, которая позволяет восстановить ресурсы. Силы возвращают коллективные обсуждения, в которых родители и преподаватели могут улучшить свои психологические навыки и решить рабочие трудности.

Общество должно выстроить систему поддержки в виде помощи профессиональной среды, более опытных коллег и наставников.

Людям надо понимать, что они делают общее значимое дело, ощущать коллективизм и вовлеченность в свою работу, которая поощряется и ценится окружающими.

— С каких шагов следует начать, чтобы продвинуться в решении проблемы вандализма среди подростков в Екатеринбурге?

— Обязательно формировать сообщество из родителей, учителей, сотрудников дополнительного образования и вещать из всех рупоров о том, что из себя представляет подростковый возраст, как правильно подходить к воспитанию. Самим служить примером для детей, наглядно демонстрировать здоровые формы поведения, взаимоотношений и разрешения конфликтов. Но основа психологического здоровья подрастающего поколения — это все-таки грамотные родители.

— У некоторых семей есть свое представление о правильном воспитании ребенка. Как работать с такими родителями?

— Большинство людей имеют адекватный взгляд на воспитание и схожие нравственные ориентиры, для начала надо охватить эту группу. За ними уже потянется та малая часть, которая по-другому смотрит на этот вопрос и в целом на жизнь, и получится сформировать общий подход к воспитанию в обществе, когда все придерживаются примерно одинаковых принципов.

— В основном школы взаимодействуют с семьями через родительские собрания, на которых в формальной обстановке обсуждаются организационные моменты и отчитываются за проступки конкретные ученики. Как сделать коммуникацию более приятной и объединяющей?

— В Свердловской области много школ, где ученики, родители и учителя находятся в диалоге и двигаются в одном русле — усердная учеба и социальная ответственность в них являются нормой. Если там и появляются хулиганы, то ненадолго, поскольку крутыми там считаются образованные и спортивные ребята.

— После стрельбы подростка по водителю трамвая на Вторчермете власти подключили к патрулированию улиц «Русскую общину», ряд жителей призвали силовиков привлечь вандалов к ответственности, родителей — к «более жесткому» подходу в воспитании. К чему это может привести?

— Если контроль за порядком со стороны общественных организаций и полиции будет сочетаться с воспитательными мерами и наличием возможностей для ребят реализоваться в социально приемлемом поведении, тогда они принесут эффект. Одни ограничения и карательные меры только усилят противостояние подростков с миром взрослых, который их не понимает и лишает свободы. Подрастающее поколение еще больше ожесточится, и общество потеряет потенциально хороших людей.

