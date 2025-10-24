В Крыму прошла Научная неделя долголетия и персонализированной медицины

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: курорт «Мрия» Фото: курорт «Мрия»

С 18 по 24 октября на курорте «Мрия» состоялись IX Научно-экспертная конференция «Разумовские чтения» и Научный совет курорта «Мрия». Мероприятия объединили более 500 топ-менеджеров, врачей, ученых и представителей государственных структур для формирования новой парадигмы оздоровительного туризма, ориентированной на персонализацию и активное долголетие.

Главная тема конференции — «Старение и антистарение: от практики к теории и обратно». Участники раскрыли методы профилактики профессионального выгорания и подходы к трудовому долголетию. Несколько работ были посвящены адаптации к стрессу, лечению хронических болей, реабилитации после травм и цифровизации в санаториях и курортах. Ключевым экспертом выступил президент Национальной Курортной Ассоциации, заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Сеченовского университета и академик РАН Александр Разумов.

Также во время конференции прошел конкурс профессионального мастерства крымских инструкторов лечебной физкультуры. Отдельная сессия погрузила участников в тему построения бренда курорта. На мастер-классе эксперты поделились кейсами, как создать устойчивую корпоративную систему, снизить текучесть кадров, повысить клиентский сервис и прибыль.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта «Мрия»: «Сегодняшние инвестиции в научную и кадровую базу курортной отрасли — залог устойчивого роста и конкурентоспособности на российской и международной арене. Наша задача — предложить рынку не просто отдых, а комплексные, научно обоснованные решения для управления здоровьем и качеством жизни».

В этом году частью «Разумовских чтений» стало заседание Научного совета курорта «Мрия», где сконцентрировались на персонализированной медицине и здоровом долголетии. Среди тем такие популярные направления, как генетические маркеры, молекулярно-генетические исследования, здоровье сердечно-сосудистой системы, энотерапия, коррекция биологического возраста, персонализированное питание и пр.

В рамках деловой программы прошел «Бизнес-клуб лидеров», где собственники и управляющие курортов обсудили стратегии кадрового развития, повышения маржинальности и усиления клиентоориентированности.

Важным признанием вклада курорта в отрасль стало вручение генеральному директору «Мрии» Самвелу Саруханяну Серебряной медали имени И. П. Павлова «За вклад в развитие медицины здорового долголетия» от доктора медицинских наук, профессора и академика РАН Юрия Рахманина.

Еще одной стратегической инициативой, представленной в ходе Недели, стала «Школа здорового долголетия» — совместный образовательный проект курорта «Мрия» и Крымского федерального университета.

Арсений Труханов, доктор биологических наук, руководитель Центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия»: «Школа здорового долголетия» будет готовить специалистов в области персонализированного управления здоровьем и активного долголетия, которые эффективно работают в условиях меняющегося мира».

