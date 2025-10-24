Минтранс области попросил власти РФ включить местные такси в «белые списки»

Власти Ростовской области поддержали инициативу Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков (Ассоциации) о включении местных сервисов такси в «белый список» и направили соответствующую просьбу в адрес федеральных органов. Об этом сообщается в письме областного минтранса в адрес отраслевого союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Такси Фото: Яндекс Такси

В ответе ведомства (имеется у редакции) говорится о направлении в адрес федерального Минтранса официального письма с просьбой оказать содействие во взаимодействии с Минцифры РФ по включению интернет-ресурсов региональных служб заказа легкового такси в так называемый «белый список» (Реестр социально значимых сервисов).

В «белый список», рекомендованный Минцифры, включаются сервисы, работа которых будет поддерживаться во время отключений мобильного интернета. В «белый список» включены крупнейшие банки, портал «Госуслуг», сайты электронного голосования, почтовые сервисы, соцсети, ресурсы крупнейших ритейлеров и маркетплейсов.

В начале сентября Ассоциация обратилась к властям Ростовской области, посетовав на то, что отключение мобильного интернета негативно влияет на работу служб легкового такси, поскольку практически все они работают через мобильные приложения. При этом нарушаются условия конкуренции, так как в изначально в «белом списке» оказались только крупнейшие федеральные агрегаторы. Отсутствие единого подхода к участникам рынка, когда одним предоставляется доступ в интернет, а другим — нет, ведет к искусственному ограничению и даже устранению конкуренции, монополизации рынка крупными игроками, хотя поддержание и обеспечение конкуренции на всех товарных рынках является одним из важных направлений государственной политики, заявила тогда Ассоциация.

В список уже включены более 50 ресурсов. Все сайты, которые включаются в «белый список», проходят определенную процедуру верификации со стороны других уполномоченных органов. В сентябре Минцифры сообщало, что ведомство планирует обновлять список каждую неделю.

Михаил Волкодав