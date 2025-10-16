Минцифры анонсировало скорое обновление «белого списка» сайтов

Список интернет-ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета, будет обновлен в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Все сайты, которые включаются в "белые списки", проходят определенную процедуру верификации со стороны других уполномоченных органов»,— сказал господин Шадаев журналистам (цитата по «Интерфаксу»). В сентябре он сообщал, что ведомство планирует обновлять список каждую неделю.

В список уже включены более 50 ресурсов, в том числе портал «Госуслуг», сайты крупнейших банков страны, операторов связи и маркетплейсов, а также сервисы Rutube, «Кинопоиск», «Иви» и другие. Из СМИ в реестре указаны «РИА Новости», РБК, «Комсомольская правда», «Лента.ру», Pikabu.

