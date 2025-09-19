Минцифры будет еженедельно обновлять список доступных без интернета ресурсов

В Минцифры планируют каждую неделю обновлять список онлайн-сервисов, доступных россиянами при отключении мобильного интернета в целях безопасности. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Белые списки будут дальше еженедельно актуализироваться. Перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России»,— уточнил господин Шадаев на форуме Kazan Digital Week (цитата по ТАСС).

Последняя версия «белого списка» включает сервисы «Яндекса», Wildberries, Ozon, «Госуслуги», «ВКонтакте», Mail.ru, Max, «Oдноклассники», «Авито», «Дзен», RuTube и другие. 10 сентября в список добавили сайты Госдумы, Совета федерации, Генеральной прокуратуры и МЧС. Из СМИ в реестре указаны: «Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК, Pikabu.

5 сентября Минцифры объявило, что часть российских сервисов и ресурсов будут работать во время отключений интернета из-за угроз атаки беспилотников. Их включат в так называемый «белый список». При этом для доступа к интернет-ресурсам не потребуется дополнительная идентификация и прохождение капчи.