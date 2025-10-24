В Анапе зафиксировали небольшие выбросы мазута
В Анапе и Анапском районе утром 24 октября обнаружили выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
По информации регионального оперативного штаба, фрагменты мазута были найдены в станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара», загрязнения зафиксировали на Бугазской косе, а также на участке береговой линии между Благовещенской и Витязево.
«В акватории моря вблизи берега мазутных пятен не зафиксировано»,– подчеркнули в краевом ведомстве.
В ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе задействованы порядка 500 человек, привлечено 56 единиц техники. В Анапе продолжаются работы по восстановлению защитного вала.