В Анапе восстанавливают 13-километровый вал для защиты берега от мазута

В Анапе восстанавливают 13-километровый защитный вал вдоль основных пляжей курорта для предотвращения загрязнения берега нефтепродуктами во время осенне-зимних штормов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Работы начались в ночь на 23 октября. Сейчас готово 9 км сооружения.

Превентивные меры приняли после анализа спутниковых снимков, на которых зафиксировали пятно в море. Предположительно, это может быть скопление нефтепродуктов.

Алина Зорина