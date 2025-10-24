Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края 24 октября

В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников. Сигнал тревоги поступил в 5:09 по московскому времени, сообщается в приложении МЧС России.

Фото: Анастасия Золотова

Граждан просят укрыться в помещениях без окон или подвалах. Людям на улице нужно укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Пассажирам транспорта рекомендуется выйти и укрыться в ближайшем здании или овраге.

При обнаружении БПЛА и любых подозрительных объектов необходимо звонить по номеру 112. Запрещается приближаться к фрагментам сбитых беспилотников.

Лия Пацан