В заксобрании одобрили передачу права по отбору кандидатов в мэры Денису Паслеру

Депутаты законодательного собрания Свердловской области 28 октября поддержат законопроект об изменении правил избрания глав муниципалитетов, которые будут утверждаться из числа двух и более кандидатов, предложенных губернатором. Решение рекомендовать областному парламенту одобрить поправки приняли четыре члена комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления из пяти. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Александр Каптюг от голосования воздержался.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как пояснил заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов, новые правила избрания глав охватят 69 из всех 94 муниципалитетов Свердловской области. «Есть исключения, это закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), где главы избираются представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, и мы исключаем сельские и городские поселения»,— пояснил он.

Господин Никонов заверил, что принятие закона позволит «усовершенствовать механизм взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления и повысить эффективность публичной власти». «Мы понимаем, что данный законопроект серьезно меняет конфигурацию формирования исполнительной власти муниципалитетов, но мы уверены, что те требования, которые заложены в Конституции, требуют данных изменений. Все это нацелено на создание единой вертикали власти, которая будет решать главные вопросы развития территорий»,— добавил замгубернатора.

Сергей Никонов отметил, что в 2026 году минимум 20 глав муниципалитетов будут избраны по новому порядку. Он добавил, что претенденты на должность мэра в случае срыва выборов депутатами местных дум смогут вновь подать свои кандидатуры на руководящий пост. «Если выборы не состоялись, по сути, повторяется весь процедурный процесс. Участие кандидатов во второй раз будет во многом зависеть от презентации и причин, почему не избрали в первый»,— пояснил господин Никонов.

С инициативой изменить порядок избрания главы вышел губернатор Денис Паслер. Согласно законопроекту, большинство муниципальных дум будет избирать главу местной администрации из числа двух и более претендентов, выбранных губернатором из перечня кандидатов от партий, общественных палат и ассоциаций. Конкурсные комиссии по отбору кандидатов на пост мэра, которые рассматривали заявки всех желающих возглавить территорию и выносили на голосование депутатов фамилии двух и более человек, буду отменены. Впрочем, как заверил «Ъ-Урал» господин Паслер, новый порядок избрания глав муниципалитетов «ничем не отличается от предыдущей нормы».

По его словам, в случае принятия закона будет создана комиссия по рассмотрению кандидатур на должность главы. «Она будет также работать с кандидатами, программами и предложениями, которые будут представлять кандидаты в главы, и после этого уже будут готовиться материалы мне для внесения в думу»,— пояснил он. О причинах и необходимости изменения порядка избрания глав Денис Паслер не высказался.

О планах областных властей изменить схему утверждения мэров стало известно еще в сентябре. «Человек должен быть способен управлять муниципалитетом, а не прийти с улицы»,— пояснил тогда один из источников «Ъ-Урал» в свердловском правительстве. Представители «Единой России» заверили, что изменения позволят Денису Паслеру выбрать подходящих претендентов для «усиления развития территорий». Оппозиционные партии выступили против законопроекта, указав на то, что это «самый недемократический вариант».

Подробнее о новом порядке избрания мэров в Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Губернатор укажет на главу».

Василий Алексеев