Паслер: новые правила выборов мэров Свердловской области не отличаются от старых

Планируемые изменения в закон Свердловской области о порядке избрания глав муниципалитетов «ничем не отличаются от предыдущей нормы», заявил на вопрос корреспондента «Ъ-Урал» губернатор Денис Паслер в ходе брифинга. Согласно законопроекту, который находится на рассмотрении в заксобрании, большинство муниципальных дум будет избирать главу местной администрации из числа претендентов от партий, общественных палат и ассоциаций, отобранных губернатором. Конкурсные комиссии по отбору кандидатов на пост мэра, которые рассматривали заявки всех желающих возглавить территорию и выносили на голосование депутатов фамилии двух и более человек, буду отменены.

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Господин Паслер подчеркнул, что в случае принятия закона будут созданы комиссии по рассмотрению кандидатур на должность главы. «Она будет также работать с кандидатами, программами и предложениями, которые будут представлять кандидаты в главы, и после этого уже будут готовиться материалы мне для внесения в думу»,— пояснил он. Причины и необходимость изменения порядка избрания глав Денис Паслер объяснять не стал.

Законодательное собрание Свердловской области планирует изменить порядок избрания глав на очередном заседании во вторник, 28 октября. Представители «Единой России» заверили, что изменения позволят Денису Паслеру выбрать подходящих претендентов для «усиления развития территорий». Оппозиционные партии выступили против законопроекта, указав на то, что это «самый недемократический вариант».

Подробнее о новой схеме избрания мэров в Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Губернатор укажет на главу».

Василий Алексеев