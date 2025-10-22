Губернатор укажет главу

Согласно внесенному в областной парламент законопроекту, в Свердловской области мэров будут утверждать депутаты муниципальных дум из двух и более кандидатур, предложенных губернатором. Ранее на конкурс мог подать документы любой желающий. Представители «Единой России» заверили, что изменения позволят главе региона Денису Паслеру выбрать подходящих претендентов для «усиления развития территорий». Оппозиционные партии выступили против законопроекта, указав на то, что это «самый недемократический вариант».



Законодательное собрание Свердловской области во вторник, 21 октября, приступило к приему заключений на изменения в региональный закон об избрании органов местного самоуправления, которые инициировал губернатор Денис Паслер.

Как следует из документа, господин Паслер предложил депутатам утвердить новую схему избрания мэра Екатеринбурга, как того требует федеральный закон №-33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Согласно ему, депутаты гордумы будут рассматривать кандидатов на пост главы областной столицы от губернатора вместо конкурсной комиссии по отбору претендентов на должность градоначальника.

Свердловское заксобрание одобрило замену прямых выборов мэра Екатеринбурга на конкурс по отбору кандидатур в 2018 году. Власти отмечали, что комиссия из представителей гордумы и губернатора (поровну от каждого) смогут выявить достойных претендентов на должность градоначальника и предложить их на рассмотрение муниципальных депутатов. Конкурс состоял из двух этапов: проверка необходимых документов кандидатов и представление программы развития территории в ходе публичной презентации и личного собеседования. Заявку на отбор претендентов мог подать любой желающий.

Денис Паслер предложил распространить новую схему по избранию мэров на все муниципалитеты. Как сказано в законопроекте, своих кандидатов на должность глав местных администраций губернатору смогут предложить только партии с представительством в Госдуме или свердловском заксобрании, Совет муниципальных образований Свердловской области, общественная палата региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Рассмотрением списка претендентов и подготовкой рекомендованного перечня для Дениса Паслера займется специальная комиссия.

«Представительному органу муниципального образования для проведения голосования по избранию главы губернатором представляется не менее двух кандидатов»,— сказано в тексте законопроекта.

Согласно документу, если кандидаты от губернатора не получат достаточного числа голосов депутатов муниципальных дум для избрания, глава Свердловской области в течение 10 дней объявляет повторное внесение предложений о претендентах.

Опрошенные «Ъ-Урал» представители партий в заксобрании Свердловской области разделились в оценке инициативы Дениса Паслера. Руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова подчеркнула, что его законопроект направлен на укрепление «согласованной работы всех уровней публичной власти как единого целого».

«Губернатор получил уверенную поддержку жителей Свердловской области на выборах, он прекрасно владеет ситуацией в муниципальных образованиях, знает, где и что нужно усилить для развития территорий»,— заверила депутат.

Оппозиционные партии пообещали выступить против принятия законопроекта на очередном заседании заксобрания во вторник, 28 октября.

По словам первого секретаря свердловского обкома КПРФ, вице-спикера Александра Ивачева, свердловские власти «решили пойти по пути самого жесткого и недемократичного варианта».

«Меньшее влияние людей на формирование органов власти позволит мэрам делать все, что они захотят: строить полигоны или сносить памятники Ленину. Когда глава зависит только от вышестоящего чиновника, на людей ему по большому счету плевать»,— сказал коммунист.

Лидер свердловского реготделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП), депутат Госдумы Андрей Кузнецов отметил, что успех новой схемы избрания глав будет зависеть от того, насколько губернатор «угадает с претендентами».

«В случае кадровых ошибок последствия будут негативными, почему мы и выступаем за прямые выборы. На них принимается коллективное решение большинства»,— пояснил он.

Руководитель свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова подчеркнула, что инициатива Дениса Паслера приведет к отсутствию доверия жителей к мэрам.

«Новый вариант позволяет выбрать главу быстрее, проще и дешевле, но жить в этих городах людям, и у них должно быть право выбирать своего мэра. Без доверия далеко в управлении городов не уехать»,— подчеркнула она.

Властная вертикаль, которая выстраивалась в России с 2001 года, дошла до уровня местных сообществ и полностью уничтожила местное самоуправление, считает политолог Сергей Мошкин. «Воссоздается советская система, когда все политические процессы на территории субъекта определяются в столице региона — без согласования первого секретаря обкома не утверждается первый секретарь райкома. Учитывая, что у глав сегодня не осталось ни полномочий, ни средств, то эта конструкция не предусматривает местное самоуправление»,— пояснил он.

