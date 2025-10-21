Свердловский губернатор будет лично отбирать кандидатов в мэры

В Свердловской области планируют изменить порядок выбора глав муниципалитетов. Как следует из законопроекта, внесенного в законодательное собрание региона, отбирать кандидатов на должность мэров будет непосредственно сам губернатор Свердловской области. Рассмотреть документ должны в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В документе за подписью губернатора Дениса Паслера говорится, что городские думы будут назначать глав из числа кандидатур, предложенных лично главой региона, а не конкурсной комиссией, как это действует на сегодняшний день.

«Определить, что главы городских округов, расположенных на территории Свердловской области (за исключением городских округов, являющихся закрытыми административно-территориальными образованиями), избираются представительным органом соответствующего городского округа из числа кандидатов, представленных губернатором Свердловской области, и возглавляют местную администрацию»,— указано в пояснительной записке к проекту закона.

Отказываться от работы комиссий совсем в регионе не намерены. Губернатором будет создаваться комиссия по рассмотрению кандидатур на должность главы муниципалитета. После предварительного рассмотрения кандидатур комиссией список представляется губернатору. Далее глава региона рассматривает предложения и вносит их в представительный орган муниципального образования. Отмечается, что думе должно быть вынесено не менее двух кандидатов. Затем депутаты голосуют, и если не удается достичь нужного количества голосов, предложения вносятся повторно.

О том, что схема избрания в регионе может измениться, «Ъ-Урал» сообщал еще в сентябре. Опрошенные ранее политологи заявляли «Ъ-Урал», что такой упрощенный порядок избрания глав муниципалитетов станет завершением процесса по усилению контроля органов государственной власти над местным самоуправлением.

Мария Игнатова